Inter Club, Javier Zanetti: «Tifosi fondamentali, emozionante vedere questo amore»

Le parole di ringraziamento di Javier Zanetti ai 2500 soci Inter Club, provenienti dall’Italia e dal Mondo, protagonisti dell’Inter Club Talk. Un incontro voluto dalla società per omaggiare i tifosi interisti nel mondo. Oltre a Zanetti erano presenti Giuseppe Marotta e Giorgio Ricci.

RINGRAZIAMENTO – L’ex storico capitano nerazzurro Javier Zanetti, in veste di Vice Presidente dell’Inter ha personalmente ringraziato i 2.500 soci degli Inter Club che sono stati estratti per partecipare all’Inter Club Talk, appuntamento organizzato a San Siro prima della sfida con l’Udinese. Ecco le parole dell’eterno capitano all’evento: «È bellissimo essere qui ed è sempre emozionante vedere questo amore per l’Inter. Essere così numerosi è importante, grazie agli Inter Club abbiamo raggiunto tantissime soddisfazioni. Sappiamo che i tifosi ci accompagnano sempre e in questo momento della stagione diventano fondamentali».

Inter Club, testimonianza globale dell’amore per i colori nerazzurri

LEGAME – Javier Zanetti racconta di quanto gli Inter Club siano importanti per rappresentare il club e is uoi valori nel mondo: «La prima cosa che mi viene in mente quando penso agli Inter Club risale alla settimana scorsa: durante l’Infinity League a Monaco di Baviera c’erano tantissimi tifosi dell’Inter a sostenerci. C’è grande amore per questi colori ovunque, in tutto il mondo: fa parte della nostra storia e dei nostri valori, è qualcosa di veramente importante. Oltre 50 Club sono intitolati a me, almeno uno in ogni continente, è un legame molto speciale quello che abbiamo: sono qui da tanti anni, l’Inter è la mia famiglia e i nostri valori fanno la differenza. Ovunque ci sentiamo a casa, siamo ben rappresentati».