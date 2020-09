Inter Club House, elogio Uefa: “Esempio di club che investe nel suo futuro”

Logo Inter maglia 2020-2021.

L’Uefa si complimenta con l’Inter per l’importante investimento fatto nella Club House: le parole dell’organo calcistico europeo

TWEET – Le congratulazioni della Uefa con l’Inter per gli investimenti nelle proprie infrastrutture, come nell’Inter Club House, inaugurata a luglio dove ospita le stanze dei giocatori della prima squadra e non solo. “Un altro esempio di un club di alto livello che investe nel sua futuro con una struttura di formazione di prima classe“, si legge nel messaggio pubblicato dall’organo calcistico europeo elogiando il lavoro di Suning.