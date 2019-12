Inter Club da record! Zanetti e Antonello brindano ringraziando i soci

Il progetto Inter Club viene omaggiato da Zanetti e Antonello con tanto di brindisi e auguri di Natale. E tutto è avvenuto appena prima del successo per 4-0 in Inter-Genoa, non male! Ecco quanto riportato dal sito ufficiale della società nerazzurra

BUON NATALE DALL’INTER – “Sabato di festa per i coordinatori degli Inter Club che, prima di assistere allo spettacolare poker nerazzurro contro il Genoa, hanno avuto la possibilità di incontrare il Vice President Javier Zanetti, il CEO Corporate Alessandro Antonello e Barbara Biggi Global Marketing Director di FC Internazionale Milano per un brindisi di auguri. Antonello ha ringraziato i presenti per il grande lavoro svolto la scorsa stagione, che ha permesso di raggiungere il record assoluto di iscritti al Centro Coordinamento Inter Club con oltre 137.000 soci. Il CEO Corporate ha poi rilanciato la sfida per la stagione in corso, con l’obiettivo di migliorarsi sempre in linea con i piani della Società. Zanetti ha invece sottolineato l’importanza del sostegno che i tifosi – e, in particolare, i soci degli Inter Club – non fanno mai mancare ai colori nerazzurri e ha ringraziato tutti per questo. Il tutto prima di un brindisi natalizio, con l’augurio di un 2020 ricco di soddisfazioni”.

Fonte: Inter.it