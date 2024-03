L’Inter e il club dei 17! Per superare l’Atalanta servono Pavard e altri 2 − CdS

L’Inter, grazie ai gol nelle ultime due partite di Darmian, Asllani e Sanchez, quota 17 marcatori diversi in tutte le competizioni. In Italia solo l’Atalanta ha fatto meglio. Pavard tra i candidati per il gol.

UN CLUB CHE PUÒ ALLARGARSI − L’Inter straccia record su record in questa stagione. I nerazzurri guidano la Serie A con un margine di distacco di 15 punti dalla Juventus. Sono primi a 72 punti con 69 gol realizzati e tredici subiti. All’estero per gol fatti e al passivo nessuno ha fatto meglio. Ma della squadra di Simone c’è da sottolineare un altro dato: il numero di marcatori differenti. Con le reti di Darmian, Asllani e Sanchez tra Atalanta e Genoa, la capolista ha portato a 17 il bottino dei marcatori diversi, 16 in Serie A. In Italia solo l’Atalanta ha fatto meglio con 19 marcatori diversi tra tutte le competizioni. Insomma, la Dea è nel mirino. L’Inter ha anche fatto meglio delle due big per eccellenza Manchester City (16) e Real Madrid (15). Inzaghi per superare la Dea si aspetta le reti di tre giocatori: Pavard uno dei più utilizzati, Klaassen e Buchanan. Quest’ultimi ovviamente avrebbero bisogno di maggior minutaggio. Di certo il percorso attuale della squadra si avvicina di più a quello del primo anno con Inzaghi in panchina (stagione 2021/22), quando i marcatori diversi in tutti i tornei furono addirittura 21.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia