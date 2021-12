Inter, la classifica marcatori tra Serie A e Champions League: Lautaro Martinez insegue Dzeko

L’Inter di Inzaghi è una macchina da gol, con 47 reti tra Serie A e Champions League. Il bomber stagionale nerazzurro è sempre Dzeko che, a differenza di Lautaro Martinez, continua a segnare senza battere rigori. Di seguito la classifica marcatori aggiornata.

CLASSIFICA MARCATORI – Nelle prime 22 partite stagionali, 16 in Serie A e 6 in UEFA Champions League, l’Inter di Simone Inzaghi ha segnato 47 gol con 17 calciatori diversi, tra cui la new entry Denzel Dumfries. Nello specifico, 39 in Italia e 8 in Europa. In testa a tutte le classifiche c’è sempre Edin Dzeko ma Lautaro Martinez – soprattutto grazie ai rigori – insegue. Di seguito la classifica marcatori dell’Inter di Inzaghi finora (tra parentesi quadra i gol segnati in Champions League e tra parentesi tonda quelli messi a segno su rigore).

Inter, la classifica marcatori aggiornata: bomber Dzeko

11 GOL – Edin Dzeko [3].

8 GOL – Lautaro Martinez (3).

5 GOL – Hakan Calhanoglu (2).

4 GOL – Joaquin Correa.

3 GOL – Milan Skriniar [1] e Ivan Perisic (1).

2 GOL – Federico Dimarco e Arturo Vidal [1].

UN GOL – Nicolò Barella, Marcelo Brozovic [1], Danilo D’Ambrosio, Matteo Darmian, Stefan de Vrij [1], Denzel Dumfries, Roberto Gagliardini, Alexis Sanchez [1] e Matias Vecino.