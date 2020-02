Inter ciclo di ferro: Conte con le alternative ma senza Handanovic? – CdS

L’Inter dopo la vittoria maturata nel derby contro il Milan inizierà un vero e proprio ciclo di ferro a partire già dalla sfida di mercoledì sera in semifinale di Coppa Italia contro il Napoli. Secondo il “Corriere dello Sport”, Conte non potrà contare ancora su Samir Handanovic.

TOUR THE FORCE – Dal mercato l’Inter ne è uscita rinforzata in diversi reparti, acquistando giocatori in maniera intelligente e concludendo con la ciliegina Christian Eriksen, che Conte sta ancora lavorando, senza fretta, per inserirlo in un contesto assolutamente nuovo. Ora più che mai però i nerazzurri avranno bisogno di cambiare spesso le carte in tavola dato che scenderanno in campo di fatto ogni tre giorni tra campionato, Coppa Italia ed Europa League. Il tecnico leccese però, oltre il tour the force dove vedrà la sua squadra impegnata contro Napoli, Lazio e Juventus (che terminerà proprio il 5 marzo con la sfida di ritorno di Coppa Italia contro il Napoli), dovrà vedersela anche con l’infortunio di Samir Handanovic non ancora al meglio. Ieri Emiliano Viviano ha svolto le visite mediche con l’Inter ed effettuato alcuni test fisici ad Appiano Gentile, il suo periodo di prova continuerà anche oggi tenendo in considerazione nuovi controlli anche per l’attuale capitano nerazzurro che molto probabilmente, come riporta il quotidiano romano, resterà fuori anche per le sfide contro Napoli e Lazio.