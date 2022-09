Inter, ciao ciao Digitalbits! Presto nuovo partner: ecco quando – CdS

La nuova stagione è cominciata da poco, ma l’Inter presto sarà costretta a trovare un accordo con un nuovo Main Sponsor salutando definitivamente Digitalbits. Ecco, secondo il Corriere dello Sport, quali potrebbero essere le tempistiche.

CAMBIO SPONSOR – L’Inter anche stasera per l’esordio in UEFA Champions League scenderà regolarmente in campo con Digitalbits sulla maglia. Nonostante il main sponsor scelto quest’anno sia già inadempiente, sarà tolto quando ci sarà un nuovo partener. In teoria, dovrebbe succedere a gennaio dopo il Mondiale, ma se in società individueranno un marchio pronto a entrare già nelle prossime settimane, la rivoluzione sarà immediata.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti