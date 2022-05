L’Inter ci crede ancora: da Zhang e Inzaghi un messaggio alla squadra – CdS

L’Inter ci crede ed è giusto che sia così fino all’ultimo, ed è proprio fino a quel punto che la squadra dovrà continuare a crederci. Da Steven Zhang a (soprattutto) Simone Inzaghi, che ha mandato un messaggio chiaro alla squadra.

CREDERCI – Simone Inzaghi crede ancora nella possibilità di vincere lo scudetto, e con lui anche il presidente Steven Zhang. Il numero uno nerazzurro lo ha ribadito alla squadra anche prima della sfida di Cagliari poi vinta 1-3 che ha consentito alla squadra di rimanere in corsa per il titolo. Il presidente si aspetta una squadra che non molli fino all’ultimo secondo. Poi se il Milan dovesse conquistare anche solo un punto, aggiudicandosi così lo scudetto, è pronto a fare i complimenti, ma anche ai suoi uomini che chiuderebbero il 2021-22 con il secondo posto in campionato, due trofei in bacheca e gli ottavi di Champions raggiunti dopo 10 anni. Alla Pinetina è chiaro a tutti che a questo punto lo scudetto possa solo perderlo il Milan, in serie positiva da 15 giornate. L’Inter sa di avere poche chance di festeggiare, ma ha intenzione di fare il proprio dovere, magari di sbloccare subito il risultato contro la Sampdoria per mettere pressione ai cugini.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti

Per leggere la notizia completa, acquista il “Corriere dello Sport” in edicola, visita il sito web oppure abbonati all’edizione cartacea/digitale.