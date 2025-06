Inter, Chivu arriva a Milano! Inizia il countdown per gli USA

L’Inter nella giornata di oggi ha reso noto l’arrivo di Cristian Chivu. Il tecnico romeno avrà pochi giorni a disposizione per mettere la miglior Inter in campo al Mondiale club.

COUNTDOWN – L’Inter si prepara a scrivere una nuova pagina di storia. I nerazzurri, insieme alla Juventus, sono le uniche due squadre italiane chiamate al Mondiale per Club. Dopo aver archiviato una stagione piena di delusioni, i nerazzurri sono pronti a volare negli Stati Uniti per affrontare il Mondiale per Club. La partenza per la California è fissata per mercoledì, quando la squadra raggiungerà la base operativa in vista del debutto nel torneo FIFA. A fine giugno invece, ci sarà il big match del girone contro il River Plate.

Inter, estate complicata! Tra mercato e nuovo allenatore

ESTATE – Sarà un’estate diversa dal solito per il club di Viale della Liberazione, che punta a farsi trovare pronto in una competizione che rappresenta un’occasione importante a livello sportivo e commerciale. Christian Chivu, nuovo tecnico dell’Inter, guiderà il gruppo con entusiasmo e responsabilità, ben consapevole del valore dell’obiettivo. Nei prossimi giorni è previsto anche il rientro graduale dei giocatori impegnati con le rispettive nazionali. I big torneranno ad Appiano Gentile man mano che si concluderanno gli impegni in Europa e Sudamerica. L’obiettivo sarà integrare al meglio i rientranti nel gruppo per arrivare con la miglior condizione possibile all’esordio mondiale. A questi si aggiungeranno anche Luis Henrique e Petar Sucic, i due nuovi acquisti nerazzurri.