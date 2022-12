Inter, chiusa la festa di Natale: quasi al completo a due giorni dalla Reggina

Stasera per l’Inter festa di Natale, che si è conclusa da poco. All’evento organizzato a Milano la società si è presentata al completo, per quanto riguarda la rosa invece qualche assenza ma ovviamente motivata.

I PRESENTI – Giocatori, dipendenti del club e dirigenti dell’Inter, con in testa il presidente Steven Zhang, hanno partecipato stasera alla festa di Natale del club a Milano. Mancava qualcuno: Marcelo Brozovic, ancora in Croazia dopo il terzo posto ai Mondiali, e Lautaro Martinez che sta festeggiando a Buenos Aires il trionfo dell’Argentina. Loro due, ovviamente, salteranno anche l’amichevole di giovedì (ore 18) Reggina-Inter. Nel corso della serata anche diverse dichiarazioni, sul palco e a Sky Sport. Hanno parlato Giuseppe Marotta (vedi articolo), Simone Inzaghi (vedi articolo) e lo stesso presidente Zhang (vedi articolo), augurandosi un 2023 da protagonisti. Per l’Inter si riparte mercoledì 4 gennaio col Napoli capolista.