Inter, chi meglio in coppia con Lukaku? Cavani al top – CdS

Alberto Polverosi nel suo editoriale sul “Corriere dello Sport” si chiede chi possa giocare meglio con Lukaku tra Icardi, Lautaro Martinez, Cavani e Werner.

COPPIA CERCASI – Meglio Cavani-Werner o Lautaro-Icardi? Dilatando, ma nemmeno troppo, le parole di Tronchetti Provera si ha un’idea del futuro attacco interista. La domanda però ha un difetto di base perché le due coppie difficilmente sarebbero titolari: il posto da centravanti nell’Inter di Conte è di Lukaku. Per cui dobbiamo chiederci quale dei quattro è più adatto a giocare insieme al belga.

GLI ARGENTINI – Lautaro Martinez lo abbiamo visto e continueremo a vederlo in questo finale di stagione. Schierandoli in verticale Conte li ha aiutati a trovare un’intesa da 28 gol in campionato. Coppia forte e con margini di miglioramento. Su Icardi potremmo discutere una vita intera, ma sarebbe pura accademia perché Maurito non c’entra nulla col calcio del tecnico salentino e lo si è capito bene fin dalle scelte iniziali. Icardi vive di una luce tutta per sé, non ha intenzione di illuminare un compagno che grazie al suo lavoro faccia gol al posto suo. Discorso chiuso.

IL TOP – Discorso interessante invece per Cavani. Che non sarebbe il sostituto di Lautaro, ma di…Dzeko, il cui mancato acquisto ha indispettito a più riprese l’allenatore dell’Inter. L’uruguaiano ha 33 anni, in carriera ha segnato 353 gol, ma nell’ultima stagione parigina ha capito che la sua esperienza in quella maglia è finita. Cavani è un attaccante “svariatore”, uno che svaria moltiplicando gli sforzi e diffrenziando il lavoro per favorire il movimento del compagno, per metterlo a suo agio e avvantaggiare tutta la squadra. In più segna. Con uno così è facile fare coppia.

IL BOMBER – Werner è un bomber puro, l’Icardi di Germania. In zona-gol ha la stessa naturalezza dell’argentino, rende semplice ciò che per altri sembra un’impresa. La coppia con Lukaku sarebbe tutta da valutare, ma con due attaccanti straordinari una soluzione si trova.