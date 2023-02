Inter, che via vai sulle fasce! In due col Bologna si giocano il futuro – TS

Oggi alle 12.30 al Dall’Ara l’Inter di Simone Inzaghi sarà ospite del Bologna. Il tecnico nerazzurro farà dei cambi rispetto all’undici che ha affrontato il Porto.

FASCE – Con l’assenza sicura di Federico Dimarco, contro il Bologna Robin Gosens partirà dal primo minuto. A fargli compagnia, sulla fascia opposta, ci sarà Denzel Dumfries che farà riposare Matteo Darmian (vedi probabili). Si tratta di una grande occasione per entrambi. L’olandese dopo il Mondiale ha perso il posto da titolare, il tedesco non lo ha mai conquistato. Come riporta Tuttosport, Dumfries è il favorito per lasciare Milano entro fine giugno. L’obiettivo della società è di incassare una cifra tra i 40 e i 50 milioni dalla sua cessione. Per Gosens il discorso è simile. Dal suo arrivo non è mai riuscito a rendere come fatto a Bergamo. Contro il Porto è entrato bene e oggi avrà una chance da titolare. Si tratta di un’opportunità per mostrare le sue qualità e per non finire anche lui sul mercato quest’estate.

fonte: Tuttosport – Simone Togna