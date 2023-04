Inter, che impresa al Da Luz! Inzaghi tiene lo spogliatoio – TS

L’Inter esce vittoriosa dal primo incontro contro il Benfica con uno 0-2 che sa di impresa. Inzaghi dimostra così di avere lo spogliatoio in mano

IMPRESA – Nell’edizione di questa mattina di TuttoSport si parla ovviamente della vittoria dell’Inter in casa del Benfica. La squadra nerazzurra, come certificano i risultati, sembra dare il meglio di sé nelle coppe, diversamente da quanto accade in campionato. Ora la squadra di Simone Inzaghi vede concretamente la possibilità di arrivare in semifinale di Champions League. Il tecnico, con la vittoria di ieri sera, ha dimostrato di avere ancora lo spogliatoio dalla sua. A firmare una vittoria che pesa come un macigno ci pensano Nicolò Barella di testa e Romelu Lukaku dal dischetto, dopo che Vlachodimos aveva già salvato il Benfica in due occasioni. Big Rom, lasciato troppo a lungo in panchina, si è confermato glaciale dal dischetto e, nel 2023, ha griffato le grandi notti di coppa nerazzurre, Porto e Juventus comprese.

Fonte: TuttoSport – Stefano Pasquino