Inter, che crescita sui social! Superati oltre 80 milioni di follower

In un momento cruciale della stagione, con la finale di UEFA Champions League all’orizzonte, arriva un altro importante traguardo per il Club, questa volta fuori dal campo: la community digitale ha superato gli 80 milioni di follower complessivi su tutte le piattaforme social.

CRESCITA SUI SOCIAL – La crescita sui social da parte dell’Inter conferma la solidità e la crescita costante dell’ecosistema digitale, frutto di una strategia ben definita e orientata a coinvolgere tifosi di ogni parte del mondo. Facebook si conferma il canale con la fanbase più ampia, con oltre 33 milioni di follower, ma è TikTok a rubare la scena: con una crescita del 285% rispetto a maggio 2022, il canale ha superato quota 16 milioni di follower, diventando il secondo per dimensione. TikTok si è distinto per un approccio comunicativo fresco e coinvolgente, in grado di intercettare le dinamiche della piattaforma e offrire contenuti originali, adatti a un pubblico giovane e internazionale.

Inter, successo social riflette la visione del club

BOOM INSTAGRAM E TIKTOK – Durante le settimane delle sfide di Champions League, l’impatto di TikTok è stato straordinario: oltre 300 milioni di video views in appena 14 giorni, con picchi che hanno superato anche 50 milioni di visualizzazioni per singoli contenuti. Complessivamente, le visualizzazioni del canale sono aumentate del 370% in due settimane consecutive, a conferma del valore strategico del contenuto breve e ad alta frequenza di condivisione. Anche Instagram ha registrato una performance eccezionale, raggiungendo e superando i 14 milioni di follower. La doppia sfida europea contro il Barcellona ha generato un’ondata di entusiasmo, portando in pochi giorni oltre un milione di nuovi follower.

Fonte: Inter.it