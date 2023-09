Inter, Champions League è già una risorsa: ecco i ricavi minimi – CF

L’Inter torna a calcare il palcoscenico della Champions League stasera a San Sebastian contro la Real Sociedad nella prima giornata della fase a gironi. La squadra di Inzaghi nella scorsa edizione è arrivata in finale, ma a prescindere dal cammino futuro la massima competizione europea rappresenta un buon punto di partenza dal punto di vista economico per il club di Zhang. Calcio e Finanza svela i ricavi minimi

L’Inter di Simone Inzaghi riparte in Champions League dopo la finalissima dello scorso 10 giugno contro il Manchester City: stasera alle 21 i nerazzurri esordiscono contro la Real Sociedad. A prescindere dal cammino che avranno Lautaro Martinez e compagni, la massima competizione europea rappresenta già una buona risorsa economica per il club. Calcio e Finanza infatti ha calcolato i ricavi minimi per la società di Steven Zhang.

Inter, torna la Champions League: i ricavi minimi per il club nerazzurro

La prima voce è come sempre quella del bonus partecipazione che è uguale per tutti i club italiani, ovvero 15,64 milioni di euro. Si passa poi al ranking storico/decennale che ammonta in totale a 600,6 milioni di euro e viene suddiviso tra le società calcistiche in base al piazzamento ottenuto dalle prestazioni europee degli ultimi dieci anni. Poi ci sono 34 milioni di euro di market pool, così suddivisi: 17 milioni di euro assegnati in base al piazzamento ottenuto nella precedente stagione di Serie A, quindi l’Inter al terzo posto dopo Napoli e Lazio. I restanti 17 milioni vengono suddivisi tra i club in base al numero di partite che giocheranno nella prossima Champions League.

Calcio e Finanza, per ognuna delle quattro italiane, ha ipotizzato lo scenario peggiore per stabilire la cifra minima: eliminazione alla fase a gironi, con due italiane in finale di Champions e una in semifinale. Per quanto riguarda l’Inter la cifra minima, ancora prima di scendere in campo e che dunque può salire in base ai risultati, è nel suo totale di 41,8 milioni di euro (15,6 bonus partecipazione, 20,5 ranking storico, 3,4 milioni market pool, 2,3 milioni market pool).

Fonte: calcioefinanza.it