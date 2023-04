Inter, la Champions League aiuta Zhang! Cessione ‘più semplice’ − TS

Con il finale di stagione che entra nel vivo si cominciano a fere sempre più pressanti anche le voci sul futuro societario dell’Inter. Come riportato da Tuttosport Zhang il futuro del club è ancora incerto, ma negli ultimi giorni sono notevolmente aumentati i possibili acquirenti interessati all’acquisto. Inoltre con la possibile semifinale di Champions League alle porte, l’appeal e il prezzo della società potrebbero salire ulteriormente.

TUTTO IN BILICO − La stagione dell’Inter sta ormai entrando nel vivo, con la squadra ancora impegnata sui tre fronti principali. Se in campionato però le cose non stanno andando secondo le aspettative, lo stesso non si può dire in Champions League e in Coppa Italia. Nelle coppe i nerazzurri stanno offrendo ottime prestazioni e soprattutto in Europa l’occasione di entrare tra le prime quattro del continente è sempre più ghiotta. Occasione che potrebbe rivelarsi decisiva anche per l’incerto futuro societario. Il presidente Zhang, entro maggio 2024, dovrà infatti restituire al fondo americano Oaktree i 275 milioni di prestito erogati ormai due anni fa. Se ciò non dovesse avvenire, il club passerebbe in mano proprio al fondo statunitense. Ed ecco che allora il possibile raggiungimento delle semifinali di Champions può correre in aiuto a Zhang. Il patron nerazzurro ha infatti fissato il prezzo del club a 1,2 miliardi e con l’approdo tra le prime quattro d’Europa questa cifra verrebbe vista diversamente da possibili acquirenti. Intanto come riportato da Tuttosport negli ultimi giorni sono spuntati nuovi nomi che sarebbero interessati ad acquisire la società. L’interesse più concreto arriverebbe dal fondo del Bahrein Investcorp. Circolano però voci, anche su una possibile partecipazione come socio del proprietario del Leeds Andrea Radrizzani. Infine occhio proprio a Oaktree e ai due advisor incaricati cercare nuovi soci per il club, Goldman Sachs e Raine Group.

Fonte: Tuttosport – Stefano Sacchi