L’Inter cerca meno dipendenza dalla Thu-La: nuovi orizzonti – CdS

Nelle ultime due stagioni, l’Inter si è aggrappata alle spalle di Lautaro Martinez e Thuram, chiamati più volte agli straordinari. Le alternative non sono state all’altezza. Ora si aprono nuovi orizzonti, sottolinea il Corriere dello Sport.

NUMERI – Meno dipendenza dalla Thu-La, da Thuram e Lautaro Martinez, e maggior supporto anche dagli altri attaccanti presenti in rosa. Nelle ultime due stagioni, la coppia franco-argentina è stato sicuramente un fattore positivo per la Beneamata, ma anche una sorta di dipendenza. Dei 217 gol segnati tra la stagione 2023-24 e 2024-25, 84 li hanno messo a referto proprio Thuram e Lautaro Martinez, ossia il 39% dei gol totali. I due hanno guidato quindi la Beneamata a suon di gol nelle ultime due stagioni, alternando anche infortuni e periodi negativi. Le alternative offensive, in entrambe le stagioni, non sono all’altezza, non permettendo praticamente mai alla Thu-La di poter rifiatare un po’. Basti pensare che nell’anno dello scudetto la coppia di scorta Arnautovic-Sanchez realizzò 11 gol in due; mentre nell’ultima stagione il trio Arnautovic-Taremi-Correa addirittura solamente 12 in tre. Troppo poco. L’Inter di Simone Inzaghi ha comunque sopperito grazie ai gol degli altri giocatori. Nell’ultima stagione, l’Inter ha portato ben 21 giocatori in gol. Mentre Dumfries e Calhanoglu, in termini realizzativi, si sono posti subito dopo Lautaro Martinez e Thuram.

Bonny ed Esposito in aiuto della Thu-La: nuovi orizzonti per l’Inter

NUOVI INNESTI – Adesso si cercano nuovi orizzonti. L’Inter ha preso Bonny dal Parma e ha promosso Francesco Pio Esposito, reduce da 19 gol segnati in Serie B con lo Spezia. Una squadra come l’Inter dal suo attacco può ambire ad altri numeri realizzativi e gli ultimi innesti vanno in questo senso, senza dimenticare che gli stessi Pio Esposito e Bonny porteranno in dote caratteristiche diverse con la possibilità per Chivu di creare nuovi mix sul campo anche in base agli assetti delle difese avversarie.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia