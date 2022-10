Inter, centrocampo goleador: marchio Inzaghi con eredità Eriksson − TS

Il centrocampo dell’Inter ha segnato un terzo del totale dei gol complessivi messi a referto fino ad ora dall’intera squadra. Si tratta di un marchio delle squadre di Simone Inzaghi. L’ex suo maestro Eriksson ne sa qualcosa

CARATTERISTICA − Il centrocampo dell’Inter è una locomotiva del gol. Ben otto delle 24 reti complessive sono arrivate proprio dagli interpreti della zona intermedia di campo. Quattro da Nicolò Barella e due a testa da Hakan Calhanoglu e Marcelo Brozovic. Dato che addirittura arriva a dodici se si aggiungono anche le quattro reti degli esterni: due Dumfries e una ciascuno Gosens e Dimarco. Si tratta di un marchio di fabbrica delle squadre di Inzaghi. Sia lo scorso anno (16 reti fra Barella tre, Calhanoglu sette, Brozovic due, Gagliardini uno, Vecino uno, Vidal uno Sensi uno e non considerando gli esterni) che con la Lazio (premiata coppia Luis Alberto-Milinkovic Savic) si nota come sia una caratteristica ben visibile nel gioco del tecnico piacentino. L’abbondanza degli inserimenti senza palla, i calci da fuori, i calci piazzati rimangono una grande prerogativa del calcio ‘Inzaghiano’. Eredità raccolta dal suo maestro Sven-Goran Eriksson e dal 4-5-1 della grande Lazio con Veron, Nedved e Stankovic come punti di riferimento.

Fonte: Tuttosport − Stefano Scacchi