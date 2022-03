Inter, centrocampisti ‘spremuti’ da Inzaghi: differenza rispetto a Conte – TS

All’Inter i centrocampisti appaiono molto stanchi e scarichi. La gestione di Inzaghi, ad oggi, è predicata sull’impiego costante di tre calciatori, con meno spazio per le riserve. L’analisi del Tuttosport

STANCHEZZA – L’Inter ha frenato in maniera vistosa in campionato e uno dei motivi del crollo, secondo Tuttosport, è da imputare al calo di rendimento dei centrocampisti. Secondo il quotidiano il motivo è semplice: Inzaghi concede ai suoi titolari (Brozovic, Barella e Calhanoglu) un minutaggio alto, che ha inevitabilmente contribuito al calo di rendimento dei tre mediani nerazzurri. Una cosa che era accaduta anche ai tempi della Lazio in cui, i tre titolari erano impiegati in maniera massiccia, con un minutaggio nettamente inferiore per le riserve. Anche Conte, all’Inter, aveva i suoi intoccabili (Brozovic e Barella) ma l’attuale tecnico del Tottenham faceva ruotare maggiormente gli uomini, impiegando a giro Eriksen, Vidal e Gagliardini.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini