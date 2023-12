Inter, cena di Natale anche a Roma: Zhang a distanza e tanti vip – TS

Si è tenuta ieri sera la seconda festa di Natale organizzata dall’Inter, questa volta a Roma. Anche se lontano Zhang ha voluto inviare un messaggio ai presenti, come informa TuttoSport.

FESTA DI NATALE – Mercoledì scorso si è tenuta la consueta cena di Natale dell’Inter a Milano. Ieri l’evento è stato ripetuto, seppur senza calciatori, a Roma. In entrambi i casi il presidente Steven Zhang non ha potuto presenziare. Ma ha fatto sentire comunque la sua vicinanza attraverso un video messaggio. Anche nelle parole pronunciate in occasione della cena alla vigilia di Lazio-Inter Zhang ha sottolineato l’obiettivo nerazzurro dell’anno. Al galà organizzato per scambiare gli auguri di Natale hanno partecipato anche Giuseppe Marotta e Alessandro Antonello, ma non solo. Alla festa erano presenti molti volti novi dello spettacolo, come Paolo Bonolis ed Enrico Mentana. Fra gli ospiti d’onore anche il presidente del Senato Ignazio la Russa.

Fonte: TuttoSport