Inter, cena di gruppo per ritrovare serenitÃ  e il secondo posto – SM

Inter, cena di gruppo per ritrovare serenità e il secondo posto – SM

Condividi questo articolo

Ieri l’Inter, secondo quanto riportato da “Sportmediaset”, ad Appiano Gentile dopo l’allenamento pomeridiana si è ritrovata a cena insieme per ritrovare serenità e ricompattarsi in vista della sfida di questa sera contro il Torino.

CENA PER RICOMPATTARSI – L’Inter oggi contro il Torino vuole ritrovare la vittoria dopo un periodo tra luci e ombre. La squadra non sta attraversando un buon periodo momento. Per questo motivo ieri dopo l’allenamento pomeridiano, il gruppo compreso tra giocatori e staff tecnico hanno voluto celebrare a tavola, mangiando tutti insieme ad Appiano Gentile. Con una vittoria stasera la squadra potrebbe addirittura agganciare la Lazio seconda in classifica e ridare fiducia all’ambiente.

Fonte: Sportmediaset.