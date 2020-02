Inter, c’è un prolema con le big. E Conte manda segnali sbagliati – CdS

Il “Corriere dello Sport” sottolinea che con le big l’Inter ha un rendimento deludente. E con la Lazio in particolare Conte ha demotivato il gruppo.

PROBLEMI CON LE GRANDI – In campionato, una sola vittoria contro Juventus, Lazio (battuta all’andata), Roma e Atalanta, ovvero le squadre che occupano le prime posizioni della classifica. In Champions, una doppia sconfitta nelle due gare che avrebbero potuto cambiare il destino del girone: a Dortmund, con il Borussia, e in casa, con il Barcellona. Infine, il Napoli corsaro a San Siro nell’andata della semifinale di Coppa Italia. Insomma, quando si alza il livello dell’avversario o quando si alza l’asticella della posta in palio, i limiti e le difficoltà dell’Inter finiscono per emergere. Ma ha ragione Conte a parlare di un’Inter non ancora «grande», tutt’ora incapace di «gestire certe situazioni», in particolare quelle di vantaggio, e alle prese con il solito «percorso» o «processo di crescita»? Oppure c’è pure un problema di atteggiamento tattico, peraltro accentuatosi nell’ultimo paio di mesi?

CONTE SGONFIA – Come sempre, la verità sta nel mezzo. Nel senso che le difficoltà dell’Inter nascono da una somma dei due aspetti. Di sicuro, Handanovic e soci non è che abbiano vinto molto in carriera, con l’unica eccezione di Godin. Quindi, può essere plausibile che, nei momenti più delicati, sbuchi fuori il classico “braccino”. Solo che, se un gruppo deve fare il definitivo salto di qualità, come può trovare sostegno nelle parole di un tecnico che, ad esempio, alla vigilia del match con la Lazio parla di «sfida tra outsider»? L’obiettivo sarà anche stato quello di abbassare la pressione, ma con quelle parole ha anche finito per ridimensionare le ambizioni e le potenzialità della squadra, svuotando di significato il risultato. Se poi si aggiungono le indicazioni tattiche, ovvero Lautaro dedicato alla “marcatura” di Leiva, squadra sempre molto bassa per sfruttare le ripartenze, ma solo attraverso lanci lunghi o cambi di gioco sulle fasce, allora alle parole si aggiungono i fatti.