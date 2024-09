Inter, senti Cassano: «Calhanoglu e Mkhitaryan in difficoltà»

Antonio Cassano spiega cosa manca ancora all’Inter per poter tornare ai livelli dello scorso anno. Sul canale Youtube Viva el Futbol fa notare due giocatori in difficoltà.

PROBLEMI – Antonio Cassano spiega i problemi nerazzurri: «L’Inter poteva vincere di 5-6 gol di scarto con l’Udinese, ha fatto una buona partita ma subisce tanto. Manca la solidità rispetto all’anno scorso, gli stanno entrando troppo facile tra derby e partita di Udine. I giocatori sono quelli, domenica con Pulisic tra Acerbi e Pavard, Bisseck che non marca. Domenica però un uno-due facile c’è stato e Loftus-Cheek ha calciato da laterale beffando Bastoni. Con Inzaghi prima l’Inter era compatta, difendeva a 8 e con gli attaccanti: quando non ti danno spazio non ne vieni a capo, lo ha fatto con il City. Ad Udine vai in vantaggio, non te la devono riprendere più. Assolutamente».

Inter, Cassano e i giocatori in difficoltà

LIVELLO – L’ex giocatore ha poi fatto notare una cosa: «Anche in mezzo al campo vedo un giocatore che stimo, Calhanoglu, che sembra stanco. Pure Mkhitaryan. Il turco è in difficoltà, può essere che dopo gli Europei ripartire è stato difficile. In questo momento secondo me la squadra nerazzurra ha poca gamba escluso Frattesi. Poca gamba e non solida, ciò che negli altri mi impressionava. Non prendeva mai gol quando segnava. La fortuna della mia squadra vuole che il giocatore più forte della Serie A ha fatto doppietta: se ha fiducia Lautaro Martinez sarà tutto più semplice».