Inter, Carboni gioca nella sconfitta del Cagliari contro il Palermo

La domenica di Serie B si avvicina alla conclusione, anche il match delle 18 è finito. Il Cagliari ha perso contro il Palermo, per l’Inter segnali positivi da Franco Carboni, il calciatore in prestito in Sardegna sotto la guida di Fabio Liverani.

SCONFITTA – Il Cagliari perde ancora in trasferta contro il Palermo con il risultato di 2-1. Fabio Liverani nel forcing finale mette in campo anche Franco Carboni, calciatore dell’Inter in prestito secco in Sardegna. Il terzino sinistro classe 2003 gioca circa 25 minuti e dà continuità alle prestazioni delle ultime settimane. L’allenatore romano inserisce il giovane talento nerazzurro per la qualità del suo sinistro e l’abilità nel crossare, ma il Cagliari riesce solamente a segnare un gol, inutile per acciuffare il pareggio. Ora sono 4 panchine consecutive per Franco Carboni, che però entra a partita in corso per la seconda volta (vedi articolo). 13 presenze con la maglia del Cagliari fino ad ora.