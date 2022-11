Inter Campus vince il bando UEFA Foundation per la quarta volta: il progetto

Inter Campus per la quarta volta vince il bando UEFA Foundation. Supporterà un’attività in Colombia e Venezuela a favore di 530 bambini e famiglie. Il progetto sociale nerazzurro è stato di nuovo selezionato tra i migliori al mondo.

RICONOSCIMENTO – La società è di nuovo selezionata tra le realtà meritevoli di supporto, questa volta in Colombia e Venezuela. Il progetto sociale nerazzurro ha vinto per la quarta volta il bando UEFA Foundation che darà supporto per un’attività in Colombia e Venezuela. Il programma Sport as tool to prevent deviant behavior in high-risk communities: Colombia and Venezuela, facing crisis through football consisterà in un’attività biennale a favore dei 530 bambini e famiglie già parte di Inter Campus nei due paesi sudamericani.

FINANZIAMENTO – Per due anni, a partire da gennaio 2023, potrà beneficiare di un co-finanziamento volto a incoraggiare nuove iniziative, migliorare i risultati sul territorio e dare nuovo impulso alle attività di cooperazione in essere. “Siamo contenti e onorati che UEFA abbia nuovamente premiato Inter Campus, considerato moltiplicatore di risorse efficace ed esempio virtuoso in ambito sportivo-sociale”, conclude l’Inter.

Fonte: inter.it