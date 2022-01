Inter Campus si riunisce nel Paese di Onana dopo due anni di progetto in Africa

Inter Campus continua il suo straordinario lavoro anche in Africa, dove finalmente è avvenuto l’incontro fisico tra le diverse realtà coinvolte. Il luogo prescelto per l’incontro è il Camerun, tra l’altro Paese natale del prossimo portiere nerazzurro, André Onana. Di seguito la nota ufficiale della società nerazzurra

AFRICA NERAZZURRA – “Il progetto è durato due anni e finalmente, dopo tante video chiamate da remoto, i rappresentanti dei progetti Inter Campus di Angola, Camerun, Congo e Uganda si sono incontrati fisicamente. Hanno speso una settimana a Yaounde per confrontarsi sui temi della resilienza tra cui: ottimismo, adattabilità, reattività emozionale, fiducia, motivazione. Negli ultimi 24 mesi, guidati dallo staff Inter Campus, hanno studiato questi temi e li hanno tradotti in attività pratiche, da utilizzare in campo a beneficio dei bambini. Così facendo, sempre di più, gli allenamenti si trasformano in momenti di crescita fondamentali nello sviluppo della personalità di ragazzi e ragazze che vivono quotidianamente situazioni molto difficile, di sofferenza, violenza o abbandono. A supporto, una doppia attività di ricerca su un campione di 160 bambini, per valutare insieme agli allenatori locali, il reale cambiamento rispetto ai parametri presi in esame, misurati a inizio e fine progetto. Nelle prossime settimane lasceremo spazio alle loro testimonianze e all’analisi dei risultati”.

Fonte: Sito Ufficiale del Club [Inter.it]