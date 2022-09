Inter Campus nominato Official Member di Football for the Goals: i dettagli

Inter Campus sarà partner ufficiale dell’iniziativa Football for the Goals. Il comunicato da parte della società nerazzurra.

COMUNICATO – La nota pubblicata sul sito dell’Inter. “In occasione della partita inaugurale del campionato europeo di calcio femminile UEFA Women’s Euro 2022, le Nazioni Unite, che riconoscono lo sport come un importante strumento sociale a supporto degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs), hanno lanciato l’iniziativa Football for the Goals (FFTG)“.

CALCIO – “Il calcio, investito ufficialmente di una nuova responsabilità, ha assunto così un ruolo principale nell’Agenda ONU 2030. Ad affermarlo, durante la conferenza di lancio, sono stati Amina Mohammed, Deputy Secretary-General delle Nazioni Unite insieme ad Aleksander Čeferin, Presidente della UEFA, partner inaugurale del progetto“.

INTER CAMPUS – “Inter Campus, che da sempre utilizza lo sport per promuovere una cultura di dialogo e pace, diffondere i valori dello sport quali il rispetto e l’educazione, sensibilizzare le comunità e i tifosi verso un futuro più equo, è stato formalmente nominato Official Member di Football for the Goals“.

RELAZIONE – “Si rafforza quindi la relazione tra Inter e le Nazioni Unite, nell’interesse dei bambini e delle bambine che nel mondo vestono i colori nerazzurri“.

Fonte: Inter.it