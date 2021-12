Inter Campus, inclusione attraverso il calcio. Presto l’Ambrogino d’Oro! – CdS

Inter Campus, come riportato dal Corriere dello Sport, oggi a Padova per presentare i risultati di un’analisi ottenuti riguardo a prevenzione, inclusione ed educazione attraverso il calcio. Per il progetto nerazzurro, inoltre, presto l’onorificenza dell’Ambrogino d’Oro!

AMBROGINO D’ORO – Inter Campus oggi presente presso l’Università di Padova, dove verranno presentati i risultati di un’analisi condotta con il Centro di Ateneo per i Diritti Umani, sui risultati ottenuti riguardo a prevenzione, inclusione ed educazione attraverso il calcio in 6 Paesi campione. Ci sarà anche Massimo Moratti, che nel 1996 fondò il progetto. Inoltre, Inter Campus a breve riceverà l’Ambrogino d’Oro, onorificenza conferita dal comune di Milano.

Fonte: Corriere dello Sport