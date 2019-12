Inter Campus, festa e consegna dei regali di Natale in Cambogia

Inter Campus continua il suo lavoro in giro per il mondo. Dopo l’Argentina (vedi articolo), l’associazione nerazzurra, che lavora dentro e fuori il campo soprattutto in alcuni territori con più difficoltà. Di seguito la notizia riportata dal sito ufficiale dell’Inter.

INTER CAMPUS IN CAMBOGIA – “Accolta da una felicità contagiosa, immersa in un clima di festa, la delegazione Inter Campus è tornata a far visita nella scuola primaria del villaggio Roong, nella provincia di Takeo, situato a 40km dalla capitale cambogiana, Phnom Penh. La missione ha preso il via con l’attesissima festa di Natale, dove si sono susseguite recite, consegna di regali da parte dei volontari di Missione Possibile Onlus e la consueta consegna delle nuove divise nerazzurre ai 145 bambini e bambine facenti parte del progetto. Ogni giornata è vissuta intensamente tra allenamenti, incontri, momenti di condivisione e di scambio di emozioni: i bambini del villaggio sono un concentrato di energia positiva. Tutt’oggi in Cambogia la povertà è estremamente diffusa. Ed è proprio alla luce di questo che la presenza di questa scuola risulta essere ancora più significativo: un luogo che non è un semplice contenitore dove apprendere delle nozioni, ma una realtà nella quale lo spazio diventa protagonista attivo dell’interazione fra attività sociali e scolastiche. La nostra visita volge al termine e come in molti altri Inter Campus nel mondo, le attività si concludono con un grande torneo di Natale, dove a farla da padrone sono gli innumerevoli sorrisi, la convivialità e la gioia dei nostri bambini accompagnati dai loro cappellini di Natale”.

Fonte. Inter.it