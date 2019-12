Inter Campus chiude l’anno portando il sorriso a Rio de Janeiro

Inter Campus continua a portare il sorriso in giro per il mondo, chiudendo un 2019 pieno di soddisfazioni anche in Brasile, in particolare a Rio de Janeiro, così come riportato attraverso il sito ufficiale del club.

RIO de JANEIRO – “L’anno di Inter Campus si chiude così, nelle grandi comunità a nord di Rio de Janeiro. C’è tanto calcio, ma anche umanità e desiderio di crescere. I bambini vogliono giocare, glielo si legge in faccia. Nonostante le difficoltà di ogni giorno, tra scuola, famiglie e incertezza sul futuro. Entriamo nella Maré e ci accolgono i murales colorati, ritraggono i volti che ritroviamo in campo. Non c’è distinzione di razza, religione o cultura: solo un pallone che rotola e tanti sorrisi arrembanti a corrergli dietro. Prima dell’allenamento le comunità si stringono sotto lampioni precari, che illuminano a malapena attraverso una luce gialla e fioca. Quanto basta per cogliere le espressioni divertite di chi non vede l’ora di cominciare. E dei genitori, consapevoli di come il calcio, inteso come momento di educazione e integrazione, sia una parte fondamentale nella vita dei propri figli. Difficile misurare l’impatto di Inter Campus in realtà autentiche, ma complesse, in cui i canoni del mondo lasciano il posto a un equilibrio atipico. Eppure, anche in questi contesti, l’allegria dei bimbi è l’indicatore più importante, il più bel riscontro a cui possiamo ambire. Partiamo da qui per un nuovo anno nerazzurro alle porte”.

Fonte: Inter.it