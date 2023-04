Inter, il campo prima di tutto: rinnovi e altre trattative stoppate − SM

L’Inter pensa solamente al campo. C’è da recuperare in classifica, dopo le tre sconfitte consecutive contro Spezia, Juventus e Fiorentina. Oggi trasferta sul campo della Salernitana. Per altre questioni extra tutto rinviato

TESTA AL CAMPO − Il pareggio rimediato in extremis in Coppa Italia contro la Juventus dovrà diventare uno stimolo in più per l’Inter. Già da oggi bisognerà ritrovare i tre punti in campionato. La squadra di Inzaghi è in serie negativa da ben tre turni ed è scivolata fino al quinto posto in classifica. Contro la Salernitana vietato sbagliare. Prima di tutto viene il campo. Come riferisce Sport Mediaset, ecco perché i rinnovi sono stati congelati: ovvero quelli di Calhanoglu, Bastoni, Dzeko e de Vrij. Al contempo, tutto rinviato anche per quanto riguarda le trattative con il nuovo main sponsor.