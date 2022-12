Inter, un campione in spogliatoio e tanti dubbi per Inzaghi – SI

L’Inter riabbraccerà il fresco Campione del Mondo Lautaro Martinez, che riprenderà ad allenarsi il 30 dicembre. Secondo Sportitalia, per Inzaghi sono però diversi i dubbi da sciogliere in vista della ripresa.

QUESTIONI – Lautaro Martinez sarà l’ultimo nazionale a tornare ad Appiano Gentile. Un ritorno importante per l’Inter di Simone Inzaghi che dovrà ripartire col piede giusto. Diverse le questioni da risolvere, rinnovo di Skriniar a parte c’è in ballo anche quello di Stefan De Vrij. Al momento ai box e assente per l’amichevole contro il Sassuolo. Inzaghi può però sorridere grazie al ritorno anticipato di Marcelo Brozovic. Il croato punta ad esserci già dalla gara contro il Napoli. L’obiettivo è riprendersi un ruolo da protagonista dopo il lungo stop. Con al tempo stesso Hakan Calhanoglu che da regista ha fatto vedere grandi cose.