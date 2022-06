Inter, campagna abbonamenti da numeri super! Pochissimi rimasti – CdS

La campagna abbonamenti dell’Inter va a gonfie vele e, visti i numeri riportati oggi dal Corriere dello Sport, a breve dovrebbe concludersi con la vendita di tutti i posti disponibili. Nella nuova stagione al Meazza lo scenario sarà sempre imponente.

SOLD OUT – L’Inter riparte dalla carica dei trentottomila. Sono questi gli abbonati che a oggi hanno già sottoscritto la tessera per la nuova stagione, a un mese e mezzo dall’inizio della Serie A. Il Corriere dello Sport dà le cifre, con appena mille abbonamenti rimasti in vendita per raggiungere il tetto di trentanovemila unità. L’ultima settimana, complice l’accelerata nell’affare Romelu Lukaku e la vendita libera, ha visto un boom in tal senso. Da capire se la società aumenterà i posti disponibili, tutt’altro che scontato. Così rimarrebbero circa trentacinquemila biglietti per ogni partita dell’Inter, dando per certo il tutto esaurito in molte gare stagionali. E, dopo due stagioni e mezzo condizionate dalla pandemia (di cui le ultime due per intero senza campagna abbonamenti), il colpo d’occhio al Meazza per le partite dell’Inter sarà notevole.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti