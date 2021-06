Inter, cambio dirigenziale: Cosentino non sarà più segretario generale – Sky

Cambio nella dirigenza dell’Inter. Massimo Cosentino, infatti, non sarà più il segretario generale della società nerazzurra, dopo una decisione arrivata in maniera consensuale. A riportarlo è Gianluca Di Marzio di “Sky Sport”.

Secondo Gianluca Di Marzio di "Sky Sport", che ha riportato la notizia, per Cosentino probabilmente arriverà una nuova esperienza all'estero con un ruolo però diverso.