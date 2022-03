Inter, cambiata la politica sugli ingaggi. Con una possibile eccezione – Sky

L’Inter la settimana scorsa ha annunciato il rinnovo di contratto per Brozovic (vedi articolo). Con il croato, e i big che lo hanno preceduto ossia Barella e Lautaro Martinez, è iniziata una nuova politica sugli ingaggi. Paventi, in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport 24, spiega la linea della società.

NIENTE PIÙ SPESE FOLLI – Andrea Paventi parte da alcuni contratti pre-pandemia per spiegare come l’Inter ha cambiato linea: «Ingaggio molto alto quello di Arturo Vidal e Alexis Sanchez. Adesso, nella politica di rinnovi dell’Inter, le basi di partenza sono diverse: ci sono dei bonus, alcuni facilmente raggiungibili altri meno. Contratti da sette milioni di euro netti, come quello di Christian Eriksen, non se ne stanno più sottoscrivendo. Poi è chiaro che, se vai a tuffarti nell’operazione Paulo Dybala, fai ragionamenti diversi. O per altri di quel livello lì. Ma quando vanno a rinnovare cercano di rispettare dei parametri che Suning ha imposto a livello globale: l’economia li impone a certi club che non sono virtuosi, devi cercare di rimetterti in carreggiata nonostante tutto quello che è successo con la pandemia negli ultimi due anni».