MANOVRE – L’ Inter dovrebbe ricevere il prestito da parte di Oaktree , ma ad incassare materialmente i 250/300 milioni sarà Great Horizon facente comunque parte del gruppo Suning . In documenti ufficiali – visionati da “Calcio e Finanza” – sono stati nominati due nuovi amministatori/manager. Si tratta di Silvana Fernandez Retortillo e Qian Zhao , i quali si aggiungono a Chen Yan , manager di Suning, indicato come amministratore di Classe A (i due “nuovi arrivati” sono indicati come Classe B, ndr). Il noto portale sottolinea quindi come sia logico immaginare che questa sia un’operazione preparatoria al finanziamento che Suning punta a chiudere in settimana per dare maggiore tranquillità e soprattutto liquidità all’Inter.

