Inter, cambia un allenatore nel gruppo E del Mondiale per Club!

L’Inter è stato sorteggiata nel gruppo E del Mondiale per Club e affronterà River Plate, Urawa Red Diamonds e Monterrey. Una di queste squadre sta per cambiare il proprio allenatore.

CAMBIO! – A giugno l’Inter inizierà il suo percorso al Mondiale per Club. Nel gruppo, precisamente l’E, ci saranno River Plate, Urawa Red Diamonds e Rayados de Monterrey. Nelle ultime ore è cambiato qualcosa proprio nell’ultimo club messicano. Nella squadra c’è anche Sergio Ramos, ma sta per arrivare un nuovo allenatore. Al Mondiale per Club sulla panchina mancherà Martin Demichelis, che è stato esonerato secondo il giornalista Pablo Giralt su X a causa della sconfitta con i Vancouver Whitecaps.

Inter, il finale di stagione rimane infuocato!

STAGIONE – Ovviamente è ancora presto per pensare al Mondiale per Club. L’Inter è ancora in gioco in tre competizioni diverse e può veramente arrivare fino in fondo dove vuole. In campionato ha un punto di vantaggio sul Napoli e tre sull’Atalanta terza in classifica, che verrà affrontata proprio questa domenica. In Coppa Italia c’è lo scontro con il Milan in semifinale, mentre in Champions League i quarti di finale con il Bayern Monaco. Dopo si penserà alla nuova competizione, che tra l’altro genera interesse anche per i ricavi economici che ne deriveranno.