Inter, Callegari e Trevisani convinti: «Oggi non finisce per lo scudetto!»

Massimo Callegari e Riccardo Trevisani si sono esposti chiaramente sulla lotta scudetto. Napoli e Inter coinvolte, i due giornalisti su Sport Mediaset ne parlano in questo modo.

DESTINO – Il Napoli si trova a Parma e giocherà contro la squadra di Cristian Chivu in lotta per la salvezza. Proprio l’ex nerazzurro potrebbe regalare un’altra speranza al glorioso club con cui ha vinto il Triplete. Senza vittoria i partenopei rischierebbero seriamente di lasciare il primo posto all’Inter, ma non finirebbe ancora il discorso per lo scudetto. Tutto verrebbe rinviato all’ultima giornata, la prossima di cui ancora non si conosce la data. Massimo Callegari ha risposto così alla domanda sul primo posto: «No, non finisce il campionato questa sera. Non vedo possibile la combinazione sconfitta Inter e vittoria Napoli». Il suo collega Riccardo Trevisani lo segue ed è dello stesso parere, ma giustifica anche la scelta: «Per me non finisce il campionato questa sera. Credo che l’Inter metterà diversi titolari e che giocherà una partita molto seria contro la Lazio. A questo punto credo che vincerà a San Siro». La storia si ripete e la Lazio potrebbe fare di nuovo lo scherzo ai nerazzurri. Simone Inzaghi affronta ricorsi che nessun tifoso vorrebbe rivivere.