Inter, Calhanoglu salta la Fiorentina. A rischio anche contro la Juventus – SM

Si attende l’esito degli esami di Calhanoglu ma, probabilmente, la presenza in campo in Inter-Fiorentina è esclusa. Sarebbe a rischio anche la partita di Coppa Italia contro la Juventus. Di seguito le notizie riportate dal sito di Sportmediaset sull’infortunio del centrocampista nel corso di Turchia-Croazia (vedi articolo).

STOP – L’infortunio alla gamba di Hakan Calhanoglu, subito nel corso di Turchia-Croazia, tiene l’Inter col fiato sospeso. Il giocatore tornerà in Italia, dove sarà sottoposto agli esami strumentali per conoscere la gravità del danno e i tempi di recupero. Ma il modo in cui ha lasciato il campo al 38′ e le smorfie di dolore sul suo volto, non rassicurano i nerazzurri, soprattutto visti i numerosi e importanti impegni del mese di aprile. Secondo quanto riporta il sito ufficiale di Sportmediaset, infatti, è certo che Calhanoglu salti il match di campionato di sabato contro la Fiorentina. Inoltre, la sua presenza sarebbe a rischio anche per la semifinale d’andata di Coppa Italia contro la Juventus. L’Inter, dunque, deve sperare che gli accertamenti non evidenzino particolari problematiche e che Calhanoglu possa tornare disponibile almeno per la sfida dei quarti d’andata di Champions League contro il Benfica.

Fonte: www.sportmediaset.it