Inter, Calhanoglu e un altro verso il rientro per Empoli? Uno out – TS

Inter, il prossimo avversario l’Empoli in campionato. TuttoSport fa il punto sull’infermeria: buone speranze per Calhanoglu e un altro nerazzurro. Non sarà convocata con certezza un’altra pedina invece.

INFERMERIA – In Real Sociedad-Inter si è sentita particolarmente l’assenza in mezzo al campo di Hakan Calhanoglu, dovutosi fermare per un affaticamento muscolare. Fortunatamente, infatti, gli esami strumentali hanno escluso lesioni. Il turco, secondo quanto scrive TuttoSport, potrebbe essere a disposizione di Simone Inzaghi già per la trasferta di Empoli. Fra i convocati di domenica prossima non è escluso che ci sia anche Juan Cuadrado. Anche il colombiano, colpito da un’infiammazione al tendine, non è partito per la trasferta di San Sebastiàn e sta cercando di recuperare nel più breve tempo possibile. Situazione diversa, invece, quella di Stefano Sensi, che sarà sicuramente fuori dalla lista nerazzurro per Empoli-Inter. Il centrocampista italiano accusa un risentimento muscolare al quadricipite della coscia sinistra.

Fonte: TuttoSport – Simone Togna