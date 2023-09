Inter, il calendario della Serie A conferma: mai alle 15 di domenica!

La Lega Serie A ha diramato anticipi e posticipi del calendario di Serie A dalla quinta alla diciannovesima giornata. L’Inter conferma un dato: mai in campo la domenica alle 15

NON SI CAMBIA − Nuovo anno, stesso trend: l’Inter la domenica alle 15 non gioca più. Per il secondo anno solare consecutivo, i nerazzurri non scenderanno in campo nell’orario classico della Serie A, ossia la domenica dopo pranzo. Sia nel 2022, che adesso nel 2023 la squadra di Simone Inzaghi dovrà accontentarsi di giocare al massimo alle 12.30, alle 18 oppure alle 20.45. L’ultima volta che l’Inter ha giocato alle 15 di domenica è stato il 21 maggio 2021. In quell’occasione, l’Inter festeggiava la vittoria del suo diciannovesimo Scudetto con Antonio Conte in panchina. Quella partita finì 5-1 contro la Sampdoria con le reti di Gagliardini, Sanchez (doppietta), Pinamonti e Lautaro Martinez. Tra le fila blucerchiate, in gol l’ex Keita Balde.