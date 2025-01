Inter, il calendario manda segnali! Dopo gennaio tour micidiale – TS

L’Inter avrà un calendario a fine gennaio pieno di impegni ma favorevole sulla carta. Tuttosport analizza la situazione in casa Inter sottolineando l’importanza di dover far bene adesso.

BIVIO – L’Inter non perde da ben 14 incontri di campionato. L’ultima sconfitta risale al derby perso a settembre, poi tutte vittorie e 3 pareggi. Parlare di match fondamentale a gennaio potrebbe sembrare eccessivo. Ma i nerazzurri si trovano ad un bivio dove non sono più ammessi passi falsi. La finale persa a Riyadh contro i cugini sembra aver creato una piccola crepa nella squadra nerazzurra, aggravata ulteriormente dai numerosi infortuni. Le continue alternanze e sostituzioni chirurgiche di Simone Inzaghi non hanno scongiurato un’ infermeria piena. A questo punto della stagione, tre punti questa sera significherebbero più morale e rimanere attaccati al treno scudetto. Inoltre bisogna considerare che da qui fino a fine gennaio l’Inter avrà 4 incontri dove forzatamente dovrà racimolare 12 punti, bottino pieno. Questa la previsione per avere più avanti un calendario meno affollato.

L’Inter deve vincere ora per trovarsi bene più avanti nel calendario

TOUR DE FORCE – L’Inter sulla carta, ha un calendario favorevole. Questa sera Empoli, poi in Champions League il 22 gennaio lo Sparta Praga, infine Lecce in campionato il 26 gennaio e il Monaco il 29 gennaio. Vincere queste partite significherebbe continuare la lotta scudetto ma soprattutto archiviare una volta per tutte la qualificazione alla seconda fase in campo europeo. Probabilmente basterebbero 4 punti in Europa, ma 2 vittorie porterebbero non solo più serenità nello spogliatoio ma anche la possibilità di evitare i playoff di febbraio e recuperare la partita con la Fiorentina. È necessario uno sprint ora perché febbraio sarà un mese di fuoco. Si inizia subito con il derby del 2 febbraio, poi a seguire Inter-Fiorentina il 9 febbraio, Juventus-Inter il 16 febbraio, Inter-Genoa il 23 febbraio, infine Inter-Lazio di Coppa Italia del 25 Febbraio. Un tour de force micidiale per gli uomini di Inzaghi. In questi casi si potrebbe dire.. “chi ben comincia è a metà dell’opera”.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini