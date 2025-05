Inter, calendario impegnativo! Si inizia domani con il media-day

La Serie A si chiude e in casa Inter si continua a pensare alla stagione: i nerazzurri pensano alla Champions League, con l’Inter che si appresta a vivere una settimana ricca di impegni.

IMPEGNI – Archiviata la dolorosa e amara sconfitta dello Scudetto, l’Inter non si ferma e punta ora all’obiettivo più ambizioso della stagione: la finale di Champions League, in programma sabato 31 maggio. I nerazzurri affronteranno l’ultimo atto della competizione europea all’Allianz Arena di Monaco di Baviera, in una sfida che potrebbe consacrare ulteriormente il grande lavoro svolto da squadra e staff tecnico in questa stagione. Il cammino verso la finale entra nel vivo lunedì con il Media Day, un appuntamento dedicato a tutti i giornalisti accreditati, che avranno l’opportunità di raccogliere interviste e impressioni dalla squadra e dallo staff tecnico.

Inter, ora serve la concetrazione

CONCENTRAZIONE – Da martedì, invece, si spegneranno i riflettori per lasciare spazio alla concentrazione. Gli allenamenti si svolgeranno nel massimo riserbo, con sessioni intense previste fino a giovedì pomeriggio, con l’obiettivo di preparare al meglio la sfida decisiva contro il Psg. La partenza per la Germania è fissata per venerdì mattina, con volo diretto verso Monaco di Baviera. Una volta arrivati, i nerazzurri svolgeranno una seduta di rifinitura sul prato dell’Allianz Arena, teatro della finale. L’atmosfera, carica di attesa e ottimismo. sarà scaldata dai tifosi nerazzurri che sono attesi in Baviera.