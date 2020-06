Inter, calendario favorevole ma coperta corta. Conte ha un jolly? – GdS

“La Gazzetta dello Sport” fa le carte alla ripartenza della Serie A. L’Inter può contare su un (ri)avvio di campionato favorevole, almeno in teoria. Conte, però, dovrà convivere con i soliti problemi d’organico (QUI i dettagli. Ecco perché il tecnico sfrutterà soprattutto una caratteristica per mettere pressione alle battistrada

RIPARTIRE – L’Inter sta bene e non è un paradosso. O meglio, vista da fuori, la situazione nerazzurra lascerebbe pochi spazi per un sorriso. Eppure, Antonio Conte sa di non poter mollare. Non lo farà, ed è questo il motivo per cui ha torchiato la sua Inter nell’ultimo mese. E gli uomini hanno già dato i primi segnali incoraggianti. Tra le quattro semifinaliste di Coppa Italia, l’Inter è sembrata per distacco la più in palla. Uno scenario prevedibile, conoscendo Conte, che quando deve riattaccare la spina riesce sempre a farlo con grande efficacia e rapidità. Molto spesso i suoi avvii di stagione hanno costituito la base su cui costruire un trionfo alla fine del percorso. Il tecnico pugliese non è uomo da grandi rincorse, ma da spettacolari (ri)partenze.

MOTIVAZIONI – Un motivo in più per spendere un penny sull’Inter: non sullo scudetto, intendiamoci, poiché attualmente i nerazzurri stazionano a 9 punti dalla Juventus e a 8 dalla Lazio. Ma di certo su un filotto di vittorie, a partire dal match con la Sampdoria, che restituirebbe qualcosa in più dei tre punti in palio. Fiducia, consapevolezza e qualche malumore atmosferico da scacciare: l’Inter ha voglia di ripartire nel modo giusto, dimostrando di aver digerito una Coppa Italia sorprendente negli esiti e negli sviluppi.

SOTTO TRACCIA – Ma c’è un altro fattore che potrebbe venire incontro ai nerazzurri di Conte: il calendario. L’Inter, dopo la Sampdoria, affronterà Sassuolo, Parma, Brescia e Bologna. Un elenco di impegni sicuramente abbordabile, comunque da prendere con i guanti bianchi del caso. Anche perché, se è vero che accendendo il fuoco la miccia corre veloce, è anche vero che la rosa dei nerazzurri ha mostrato nuovamente tutte le sue lacune. L’infortunio di Stefano Sensi sconvolge (nuovamente) i piani di Conte, che già pregustava la staffetta tutta genio e creatività con Christian Eriksen. Il danese non potrà giocarle tutte, ma a quel punto il tecnico dovrà “regredire” al 3-5-2, a meno che non finisca per riciclare Matias Vecino nel ruolo di trequartista assaltatore. In ogni caso, l’Inter ha bisogno di riprendere fiducia e potrà farlo solo immergendo la testa negli impegni che l’aspettano. A quel punto, se Lautaro Martinez tornerà quello di un tempo e se gli ingranaggi si incastreranno con puntualità, i nerazzurri rischiano di divertirsi sul serio.

Fonte: La Gazzetta dello Sport