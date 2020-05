Inter, calciatori al lavoro ad Appiano Gentile: presente Antonio Conte

L’Inter è tornata al lavoro ad Appiano Gentile. I calciatori presenti si allenano seguendo le precauzioni che l’emergenza COVID-19 impone. La novità di giornata, secondo quanto riferito da “TuttoMercatoWeb” è la presenza di Antonio Conte alla “Pinetina”

PRESENTE – Antonio Conte è ad Appiano Gentile. Il tecnico dell’Inter si è presentato per osservare, a distanza, i calciatori che nella giornata di oggi saranno presenti nel centro sportivo nerazzurro per svolgere gli esercizi. Durante la prossima settimana l’Inter dovrà nuovamente ricorrere ai tamponi per tutti coloro i quali lavorano all’interno del centro sportivo nerazzurro.

Fonte: TuttoMercatoWeb.it