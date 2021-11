Inter-Cagliari, vendita libera dei biglietti per il match: prezzi scontati

Al via la vendita libera dei biglietti per Inter-Cagliari, in programma domenica 12 dicembre alle ore 20.45 per la diciassettesima giornata di Serie A. Oggi prevista un’offerta speciale.

INTER-CAGLIARI, BIGLIETTI IN VENDITA – “San Siro rovente, anche con il freddo che aumenta. Domenica 12 dicembre alle 20:45 l’Inter scenderà in campo a San Siro contro il Cagliari. E il Black&Blue Friday regala un’occasione unica ai tifosi nerazzurri, con offerte imperdibili per i biglietti per assistere al match.

Sin dalla fase abbonati e a seguire nelle successive, fino a domenica 28 novembre i tifosi potranno usufruire di prezzi scontati fino al 50%: l’invito è quello di assicurarseli entro domenica, dopodiché la promozione terminerà“.

VENDITA LIBERA – “Da mezzanotte di venerdì 26 scatta la speciale promozione Black&Blue Friday con prezzi speciali per tutti i tifosi: massimo 10.000 biglietti a prezzi scontati, fino ad esaurimento delle disponibilità!“.

Fonte: Inter.it