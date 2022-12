Inter, il Cagliari pareggia per 1-1 contro il Parma. Panchina per Carboni

La quindicesima giornata del campionato di Serie B ha visto quest’oggi protagoniste Cagliari e Parma. Le due storiche squadre hanno pareggiato con il risultato di 1-1. Arrivano brutte notizie da Franco Carboni per l’Inter.

PANCHINA – Il Cagliari di Fabio Liverani ha pareggiato 1-1 contro il Parma di Fabio Pecchia. Le due squadre si sono accontentate di 1 punto nella sfida dell’Unipol Domus di Cagliari. Gli ospiti sono andati in vantaggio al minuto 40 con il gol del giovane Drissa Camara su assist di Franco Vazquez. La compagine sarda ha ripreso il match al 55′ grazie a Leonardo Pavoletti, tornato a segnare dopo 4 partite consecutive. Franco Carboni, il giovane classe 2003 di proprietà dell’Inter ed in prestito al Cagliari, non ha giocato dopo due gare disputate da titolare. 0 minuti quest’oggi per il terzino argentino.