Inter-Cagliari fantasma vale un mese di abbonamento gratis a DAZN

Inter-Cagliari probabilmente è stata la partita meno vista della Serie A 2020/21 a causa dei problemi riscontrati da DAZN nell’ultimo weekend. La conseguenza alle lamentele ricevute porta alla decisione odierna

MESE GRATIS – Il servizio streaming DAZN, dopo le polemiche dell’ultima settimana in seguito alla diretta “mancata” di Inter-Cagliari (vedi articolo), prende provvedimenti. Proprio come anticipato immediatamente dopo i problemi avuti (vedi articolo). Così oggi, via mail, ha ufficializzato il mese gratis per gli abbonati che domenica scorsa hanno riscontrato problemi nella visione delle partite in programma. Non solo Inter-Cagliari in Serie A ma anche Hellas Verona-Lazio. L’offerta prevede un mese di accesso ai servizi del pacchetto DAZN senza ulteriori costi aggiuntivi, quindi di fatti un mese di abbonamento gratis. La scadenza fissata per richiedere questa sorta di “rimborso” è il 31 maggio, mentre il mese gratis dovrà essere attivato entro il 30 Giugno 2021. I tifosi interisti non potranno recuperare le gesta di Matteo Darmian e compagni in Inter-Cagliari (vedi analisi tattica) ma avranno modo di alleviare la beffa della partita fantasma…