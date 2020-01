Inter-Cagliari, Chiesa (ex arbitro): “Ora Lautaro Martinez rischia anche…”

Intervenuto su “Calciomercato.com”nello spazio a lui riservato, l’ex arbitro internazionale Massimo Chiesa ha analizzato la direzione arbitrale di Gianluca Manganiello in Inter-Cagliari, ventunesima giornata del campionato di Serie A, e l’espulsione di Lautaro Martinez

MOVIOLA INTER-CAGLIARI – Queste le parole dell’ex arbitro internazionale Massimo Chiesa sulla direzione arbitrale di Gianluca Manganiello in Inter-Cagliari, ventunesima giornata del campionato di Serie A: Manganiello 6 (Var Banti). “Manganiello non sbaglia nelle valutazioni degli episodi chiave del match. Giusto al 29’ convalidare il gol di Lautaro Martinez. C’è un contatto tra l’argentino e Walukiewicz, ma è lieve e l’arbitro fa bene a giudicarlo non punibile (il Var conferma). Ripresa molto nervosa, soprattutto nel finale. Al 61’ giusto non concedere il rigore all’Inter: il contatto tra Oliva e Young è regolare. Fa bene l’arbitro anche a lasciar proseguire sul pareggio del Cagliari: non è gioco pericoloso di Joao Pedro, è Godin che abbassa la testa in questo frangente. L’1-1 è regolare e la decisione di Manganiello è ancora una volta corretta. Nel finale, è giusto il giallo per Lautaro Martinez che protesta vistosamente verso l’arbitro e viene espulso (rosso diretto). L’argentino perde ogni freno dopo l’espulsione e rischia anche più giornate di squalifica“.