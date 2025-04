Inter-Cagliari 3-1, vittoria e reazione! Stavolta basta un tempo – CdS

L’Inter ha battuto il Cagliari vincendo per 3-1 e mandando un segnale importante al Napoli di Antonio Conte. Stavolta basta veramente un tempo, l’analisi del Corriere dello Sport.

FUGA – L’Inter supera l’ostacolo Cagliari senza troppi patemi e vincendo per 3-1 allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro. Primo tentativo di fuga con il +6 fatto registrare alla fine dei 90 minuti di ieri, sabato pomeriggio, ai danni del Napoli di Antonio Conte che invece giocherà domani al Maradona contro l’Empoli. Stavolta basta veramente un tempo ai nerazzurri per ottenere i tre punti, perché per la terza volta consecutiva arriva un doppio vantaggio nei primi 45 minuti. Prima Marko Arnautovic con la potenza di sinistro, poi l’invenzione ancora dell’austriaco per il tocco di fino di Lautaro Martinez. Nella ripresa c’è stata nuovamente una partenza shock e su una dormita di Carlos Augusto gli avversari hanno riaperto la gara con Roberto Piccoli. Non è bastato ad un arrendevole Cagliari, piuttosto conservativo e che mai ha creduto di poter rubare punti in quel del Meazza. Poco dopo infatti Yann Bisseck ha saltato più alto di Jerry Mina e ha depositato in rete il gol del definitivo 3-1 nato dal calcio d’angolo perfetto di Federico Dimarco.

fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno